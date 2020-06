O que estudar para o vestibular da Unicamp? – Notícias Concursos

3 dicas do que pode cair em cada matéria

Para aproveitar esse momento de no meio do ano, separamos 3 dicas de cada matéria sobre assuntos que podem cair no exame.

A prova da Unicamp avalia se o aluno tem capacidade de fazer a conexão entre as matérias, “utilizando-as de forma lógica e integrada”, divulgou a instituição. Dessa forma, a primeira dica preciosa é pensar macro, aberto e correlacionar várias matérias no mesmo assunto.

Por exemplo, a questão hídrica no Brasil pode ser pensada de forma geográfica, sociológica, biológica e, até mesmo, dentro dos moldes das atualidades. Portando, ao levar em consideração esse formato, o aluno aumenta as chances de mandar bem no vestibular e conquistar sua vaga.

Confira 3 dicas de cada matéria:

Português

É importante o candidato dominar os gêneros discursivos, sabendo sua caracterização formal e informal, por exemplo. Ele deve demonstrar seus conhecimentos sobre a sintaxe da língua portuguesa, resolvendo exercícios de coordenação e subordinação entre orações.

Por fim, sai na frente o aluno que souber a morfologia, como os elementos estruturais do vocábulo, as classes de palavras e os processos de formação.

Matemática

Espera-se do aluno que ele esteja familiarizado com a nomenclatura e símbolos matemáticos usuais. Dessa forma, é importante destacar matérias como as geometria espacial, trigonometria e logaritmos exponenciais.

Geografia

As provas de geografia e história incluem questões relacionadas à filosofia e sociologia. Sendo assim, ela avalia a visão integrada do aluno na abordagem da natureza e da sociedade. Além disso, o candidato deve utilizar-se de instrumentos como os cartogramas, tabelas, mapas e outros para respondê-la.

São assuntos recorrentes a geografia física – seus relevos, recursos naturais e domínios da vegetação –, a organização político-territorial – levando em consideração processos como a capitalismo, globalização e outros. Por fim, é importante revisar a posição do Brasil diante do mundo – economia e território.

História

Tanto na primeira fase alternativa, como na segunda fase dissertativa, espera-se do aluno uma visão analítica em relação aos períodos históricos. Nesse caso, assuntos como as Ideias Sociais e Políticas do Século XIX as guerras mundiais e ditadura no Brasil são presenças quase confirmadas. Vale a pena a leitura e revisão.

Inglês

Na prova de língua inglesa, o importante é o candidato demonstrar que consegue realizar as leituras dos textos. Ela possui grande diversidade de temas e gêneros discursivos. Vale ressaltar que as respostas são desenvolvidas na língua portuguesa.

Biologia

A Unicamp procura candidatos que incorporem informações divulgadas pela imprensa ou resultante de outras atividades e entendam a ciência como um processo não acabado e em evolução contínua.

É recomendável que o aluno domine assuntos como a genética humana, sabendo sobre a estrutura de DNA, saúde e a biotecnologia. Ele deve responder questões a respeito da origem e evolução da vida, como as ideias evolucionistas, evoluções biológicas e intervenção humana na evolução. É importante, por fim, o candidato demonstrar habilidade nos assuntos de ecologia e impactos ambientais.

Física

As questões de física apresentam problemas aos candidatos e avaliam sua capacidade de raciocínio. Destaca-se o aluno que souber sobre mecânica – leis de Newton, potência e energia cinética –, questões de eletricidade e ondas.

Química

Por fim, as últimas (e não menos importantes) dicas são referentes à química. O aluno deve demonstrar habilidade em interpretar e descrever os fenômenos. Ligação química, estrutura atômica e compostos orgânicos têm grandes chances de aparecer na prova.