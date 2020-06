O que os corinthianos podem esperar de Tevez, na visão de um torcedor do Boca

Meio surreal pensar em Tevez no Corinthians com o clube nessa situação. Mas que seria um puta reforço, seria. Midiático — mIcHeL™ (@MFS_michel) June 30, 2020

Claro que não é preciso ir muito longe para saber o que este atleta significa, por exemplo, para a torcida do Boca Juniors. O questionamento que se faz é se a idade avançada não seria um empecilho para que pudesse render tudo o que dele se espera, ainda mais longe da Bombonera. “Toda vez que Carlos Tevez parece mais perto de se tornar ex-jogador, ele mesmo trata de mostrar o contrário. Durante a maior parte da última Superliga Argentina, teve um nível de atuação 5 ou 6. Alguns bons jogos, mas na maioria se mostrou um tanto quanto ausente, preguiçoso. No entanto, na hora da verdade, apareceu, colocou o time nos ombros e até marcou o gol diante do Gimnasia que garantiu o título ao clube”, diz Hernán Horovitz, editor de conteúdo do 90min em espanhol.