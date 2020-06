O que significa cadastro “em avaliação” no auxílio de R$ 600? – Notícias Concursos

O cadastro para o auxílio emergencial de R$ 600 passa por diversas fases de análise. E a análise não chega ao fim após o cadastro ser aprovado. A cada novo pagamento de parcela, é feita uma reanálise. Dessa forma, o auxílio pode ser cancelado mesmo após algum dos pagamentos.

Ao entrar no site aplicativo, é mostrada a situação do cadastro. Além de “cancelado”, duas opções comuns de resposta ao cadastro e que costumam gerar dúvidas são “em análise” e “em avaliação”. Os cadastros são feitos pelo site ou aplicativo por quem não é inscrito no Cadastro Único e não faz parte do Bolsa Família.

Assim que o cadastro é enviado para ser analisado pela Dataprev, ele aparece com a situação “em análise”. Milhões de brasileiros ficam nesta situação por meses. Após o período “em análise”, o cadastro pode ser aprovado ou negado.

Porém, várias pessoas, após terem recebido o pagamento da primeira parcela, viram o status de seus cadastros mudar para “em avaliação”. A explicação para a mudança é que o banco de dados recebe atualizações constantes. Por isso, após ter sido aprovado, o cadastro retorna ao status de avaliação para que a Dataprev cheque se o cidadão ainda cumpre os requisitos para receber o auxílio de R$ 600.

Se após o período “em avaliação” não for encontrado nenhuma atualização nos dados que tire o cidadão do grupo de beneficiários, a parcela seguinte é paga. O processo “em avaliação” também pode significar divergências e alteração de valor de pagamento. Enquanto o status está “em avaliação”, nada pode ser feito, apenas aguardar.