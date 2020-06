o silêncio audível do invisível retorno do futebol carioca

Sem público, devido ao surto de Covid-19 no Brasil, e sem transmissão televisiva, em virtude de falta de acerto entre a Rede Globo e o Rubro-Negro, o confronto foi acompanhado apenas por aqueles que recorreram ao bom e tradicional rádio e/ou aos canais no YouTube, que também não passaram imagens.

Porém, o brilho do retorno/reencontro foi tão colorido quanto as ondas sonoras emitidas pelos narradores e comentaristas que guiaram os milhões de torcedores em todo o país. Em si, ouvir o duelo carioca foi melhor do que ter a ausência completa de sentidos relacionados ao futebol e/ou melhor ainda do que ter apenas a sensação do mundo devastado pelo novo coronavírus.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.