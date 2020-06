Obras da rodovia que liga Pindorama a Penedo iniciarão após o período das chuvas

Durante a sessão desta quinta-feira (25) o deputado estadual Marcelo Beltrão agradeceu ao governador pelo início das obras. A finalização da rodovia AL-105 foi uma das primeiras indicações do deputado aprovadas na Assembleia Legislativa

O governador Renan Filho anunciou o início das obras da rodovia que liga o distrito da Pindorama, em Coruripe, até o município de Penedo. Um grande sonho dos moradores de Coruripe, Penedo e toda a região, fruto do trabalho do deputado Marcelo Beltrão e da união de esforços com o prefeito Marcius Beltrão e do vice-prefeito Ronaldo Lopes.

A construção da rodovia AL-105 foi uma das primeiras indicações do deputado Marcelo Beltrão aprovada na Assembleia Legislativa, atendendo ao pedido dos moradores da Coruripe, toda a região da Pindorama e Penedo, que sonham com esta estrada pronta há anos. São 31,7 km e, quando estiver pronta, vai beneficiar milhares de moradores de toda a região.

“Fica a minha felicidade, como político, de poder atender os anseios da população. Isso é muito gratificante. Quero agradecer ao governador por ter atendido este pleito, que não é só meu, do prefeito Marcius, do vice-prefeito Ronaldo Lopes e todos os moradores da região sul do Estado, em especial Coruripe e Penedo. Mais uma vez a união deu frutos e mais este sonho será realizado. Esta estrada, além de melhorar a mobilidade e encurtar as distâncias, vai facilitar acesso à saúde, à educação e a todas os serviços ofertados tanto em Coruripe como em Penedo”, finalizou o deputado.

Durante o anúncio, que aconteceu na solenidade de abertura dos leitos de UTI em Penedo na última terça-feira (23), o governador Renan Filho garantiu que as obras iriam iniciar logo após o período chuvoso e destacou o trabalho e dedicação do deputado Marcelo Beltrão para com a região sul do Estado.

“Na nova política a gente promete e cumpre o compromisso. Então, deputado Marcelo Beltrão, assim que chuvas se estabilizarem, nós vamos iniciar e agora para concluir definitivamente, a rodovia de Penedo a Pindorama, que é um sonho antigo e já viabilizei todos os recursos necessários para concluir a obra. O deputado Marcelo Beltrão é um grande guerreiro aqui do Estado de Alagoas, agradeço pelo apoio de sempre, pela parceria e certamente estamos aqui colhendo frutos desse trabalho coletivo e integrado”, disse o governador.

Rodovia AL-110

Ainda na solenidade, o governador anunciou que no dia 1º de julho irá iniciar as obras de recuperação da rodovia AL-110, que liga penedo a São Sebastião, atendendo a mais um pleito, feito de forma insistente, do deputado Marcelo Beltrão, prefeito Marcius Beltrão e do vice-prefeito Ronaldo Lopes.

Ele informou, ainda, que a redução das chuvas permitirá ao Governo do Estado a conclusão e a implantação da rodovia AL-105, no trecho que liga Penedo a Pindorama, em Coruripe. “Já fizemos uma parte e eu já viabilizei todos os recursos necessários para concluir essas duas obras”, garantiu.

Texto: Izabelle Targino/Assessoria

