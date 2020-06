Obras literárias de autoria feminina mais cobradas

A lista de livros cujo conhecimento é cobrado em diversos vestibulares e, também, no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é ampla, contudo não podemos dizer o mesmo para as obras literárias de autoria feminina.

Apesar de serem poucas, as obras são de muita relevância. Por esse motivo apresentamos algumas das autoras mais cobradas nas questões de literatura e de interpretação de textos.

Clarice Lispector (1920-1977)

A Hora da Estrela é a obra de Clarice Lispector, escritora e jornalista brasileira (naturalizada), mais presente no Enem e nas provas de literatura dos vestibulares.

Na obra, Rodrigo S. M., narrador da história que assume papel de autor do texto, conta as experiência de vida de Macabéa, uma jovem alagoana que se muda para o Rio de Janeiro, onde consegue um emprego de datilógrafa. Última obra da autora, A Hora da Estrela possui muitos traços autobiográficos.

Além disso, faz parte do conjunto de obras que compõem a Terceira Geração Modernista.

Cecília Meireles (1901-1964)

A segunda autora que mais aparece nos vestibulares é Cecília Meireles, importante poeta da literatura brasileira cujos poemas mais cobrados são aqueles de tema filosófico e existencial. Além de escritora e poeta, Meireles foi também professora, jornalista e pintora.

Reinvenção, Retrato e Canção são alguns dos poemas que já marcaram presença nos exames.

Desse modo, recomendamos a leitura das seguintes obras: Vaga Música, Ou isto ou aquilo, e Romanceiro da Inconfidência.

Você Pode Gostar Também:

Lygia Fagundes Telles (1923)

Conhecida como “a dama da literatura brasileira“, Lygia Telles é escritora renomada e premiada (Prêmio Jabuti, Prêmio Camões e outros).

Muitas de suas obras já fizeram parte das listas de livros para vestibular ou foram utilizadas em questões do Enem, entre elas as prosas As meninas, Ciranda de Pedra, e Seminário dos Ratos.

Nesse último, publicado em 1977, a autora narra a invasão de uma casa por de ratos em um dos contos e apresenta críticas ao período histórico de repressão política no Brasil.

Neste ano, figura também entre as listas o livro Meus Contos.

Maria Carolina de Jesus (1914-1977)

Autora de uma das mais belas e importantes obras da literatura brasileira, dificilmente Maria Carolina de Jesus aparecia entre as obras literárias de autoria feminina.

Contudo, há poucos anos isso vem mudando. De modo que Quarto de Despejo: Diário de uma favelada é um dos livros mais recorrentes nas atuais listas de livros para os vestibulares.

Apesar de livro é de caráter biográfico e documental, mas contém uma prosa poética inconfundível. Publicado em 1960, Quarto de Despejo conta um pouco sobre a vida de uma das primeiras escritoras negras do Brasil.

Saiba mais sobre a prova de literatura do Enem aqui.

Veja lista de obras que são cobradas no Enem.