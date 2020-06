OCDE prevê queda de 7,4% do PIB brasileiro – Notícias Concursos

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê queda do PIB do Brasil em 7,6% para 2020. Além disso, a organização também prevê recessão mundial de 6% para este ano, caso a pandemia do novo coronavírus permaneça sob controle. As previsões foram divulgadas nesta quarta-feira, 10 de junho.

O relatório frisou que a pandemia provocou recessão econômica, a mais grave em quase um século e tem prejuízos no bem-estar, saúde e economia. Para o ano que vem, a OCDE prevê recuperação forte, se a pandemia continuar sob controle. É previsto crescimento de 5,2%, mas, se houver segunda onda, é limitado a 2,8%.

Você Pode Gostar Também:

A previsão de queda do PIB do Brasil é de 7,4%. Mas, se houver segunda onda da pandemia, a previsão de queda do PIB vai para 9,1%.

Em março, quando o novo coronavírus tinha atingido a China, mas não afetava grandes economias de outras partes do planeta, a OCDE previa que o mundo teria crescimento de 2,% em 2020.

A zona do euro tem um dos maiores retrocessos previstos do PIB: no cenário mais favorável, a previsão é de 9,1% de queda. Se houver segunda onda, a previsão é de queda de 11,5%.