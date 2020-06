Oficial! La Liga confirma datas de retorno e planeja estádios com ‘aplausos infinitos’

Além do calendário competitivo, a liga também autorizou os clubes a retornarem aos treinamentos com todo o grupo. Inicialmente, os times foram liberados para realizar treinos com pequenos grupos e com o mínimo de contato físico possível. A ideia é deixar todos os atletas preparados para o retorno daqui há 10 dias.

⏳ Já estamos na contagem regressiva…#LaLigaSantander#BackToWin pic.twitter.com/vHjCcExoup — LaLiga (@LaLigaBRA) May 31, 2020

12 de junho

Granada x Getafe (14h30)

Valencia x Levante (17h)

13 de junho

Espanyol x Alavés (8h)

Celta x Villareal (12h)

Leganés x Valladolid (14h30)

Mallorca x Barcelona (17h)

14 de junho

Athletic de Bilbao x Atlético de Madrid (8h)

Real Madrid x Eibar (14h30)

Real Sociedad x Osasuna (17h)

Levante x Sevilla (14h30)

Bétis x Granada (17h)

16 de junho



Getafe x Espanyol (14h30)

Villareal x Mallorca (14h30)

Barcelona x Leganés (17h)

17 de junho



Eibar x Athletic Bilbao (14h30)

Valladolid x Celta (14h30)

Osasuna x Atlético de Madrid (17h)

18 de junho



Alavés x Real Sociedad (14h30)

Real Madrid x Valencia (17h)