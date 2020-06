Oi abre vagas em diversos cargos pelo país – Notícias Concursos

Grande oportunidade. A operadora telefônica Oi faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em vários estados do país. A maioria das vagas são destinadas a área administrativa da empresa.

“A Oi, anteriormente conhecida como Telemar, é uma concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil. É a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior operadora de telefonia móvel do Brasil, sendo também a terceira maior empresa do setor de telecomunicações na América do Sul. Até o 1º trimestre de 2020 a empresa possuía em torno de 53 milhões de clientes em território nacional.”

Confira alguns cargos disponíveis na empresa.

Cargos na Oi

Gerente de Projetos

Gerente de Contas

Analista de Sistemas

Analista de Contratação

Auditor

Gerente de Evolução e Impacto Regulatório

Especialista em Projetos e Serviços

Analista Financeiro

Especialista em Negócios

Especialista em Controle e Informações

Você Pode Gostar Também:

As vagas são destinadas para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e outros. Lembrando que existem diversos cargos disponíveis, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site da empresa.