onde estamos e onde queremos chegar? – Notícias Concursos

Pensar nos desafios e avanços da Educação Brasileira, atualmente, nos remete a inúmeras questões sócio-político-econômicas e por ser um tema tão amplo e com tantas pessoas debatendo, questionando, tentando fazer a diferença ou simplesmente não fazendo nada, tenho a sensação de que nos encontramos dentro de uma avalanche, na qual todos estão correndo para qualquer lado em um salve-se quem puder.

Segundo os dados do Censo da Educação (MEC, 2015), os índices da Educação Brasileira melhoraram nos últimos 10 anos em todos os níveis de ensino e o Brasil foi um dos países que mais investiu na educação nos últimos anos. Ainda, conforme relatório da ONU (Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, 2017), apesar dos progressos, o Brasil apresenta desigualdades especialmente com as taxas de analfabetismo entre a população negra e nas áreas rurais da região norte do País. Também, aponta que 43% das crianças com idades entre 7 e 14 anos não completaram o oitavo ano da Educação Básica na idade adequada.

Assim, temos dados que nos mostram que o país está se esforçando por índices melhores de educação e já obteve avanços, mas que ainda tem muito a superar, especialmente nas desigualdades.

E os protagonistas?

Os dois sujeitos principais da aprendizagem enfrentam os mais diversos desafios.

Se por um lado, deparamo-nos com professores que não estão preparados para os desafios em sala de aula (dados do Censo Escolar colhidos em 2013 nos mostram que 21,5% dos professores brasileiros que davam aulas nos anos finais do ensino fundamental – 6° ao 9° ano, não fizeram ensino superior e 35,4% não fizeram licenciatura). Por outro, percebemos professores se capacitando e buscando não apenas bagagem pedagógica, mas que estão mudando seus olhares e posturas, uma vez que realmente se sentem agentes mediadores da aprendizagem e não apenas um ser abastecido de um conteúdo e responsável em despejar em seus alunos esse conhecimento.

Apesar de enfrentamos questões sociais e má formação profissional, há aqueles que percebem que estamos passando por transformações de valores sociais e papéis individuais e tentam acompanhar essas mudanças, muitas vezes num papel solitário, já que nos deparamos com barreiras nas próprias escolas e no meio profissional.

O outro protagonista: os alunos. Crianças e jovens, em sua maioria, sem interesses e desestimulados.

Você Pode Gostar Também:

Achando a escola irrelevante, não gostam de estudar e questionam o porquê de aprender determinados conteúdos, pois não enxergam a importância e a necessidade.

Cabe, assim, ao professor perceber questões que vão além da transmissão de conteúdo, compreender, por exemplo, e principalmente, que a emoção interfere no processo de retenção de informação e que seu aluno tem que ser estimulado para motivar-se e encantar-se com o aprender.

Utilizar recursos e instrumentos capazes de atender a todos os seus alunos, cuidar de uma classe diversificada e identificar cada um como um ser diferente do outro com demandas distintas e, justamente por isso, oferecer a todos as mesmas oportunidades de aprendizagem.

As crianças estão ávidas para aprender e em um ambiente propício e positivo, somos capazes de criar os estímulos necessários, abrindo um leque de possibilidades capazes de envolver e abraçar este aluno, despertando o prazer de seu aprendizado.

Assim, o grande desafio para o professor é conhecer o cotidiano e a demanda que seu aluno apresenta. Ter um olhar apurado para as dificuldades e necessidades. Entender que qualquer desenvolvimento está relacionado à aprendizagem e que se inter-relacionados, o aprendizado ocorre pelas interações dos meios físico e social e as emoções que permeiam nosso aluno e que nós, professores, educadores, tutores somos apenas os mediadores dos conhecimentos.

É necessário reinventar-se como profissional, uma vez que somos um dos grandes responsáveis pelo avanço da educação e que interferimos diretamente no sucesso ou fracasso de um indivíduo.

Percebemos avanços quando vemos tantos engajados e preocupados com esse novo panorama que se apresenta nas escolas: o olhar individualizado, a percepção do sujeito como um ser único que se interessa sim, que quer aprender! E que nós, professores, somos esses possibilitadores. Percebemos o desafio quando vemos tanta diferença e diversidade de sujeitos e como temos e devemos nos preparar para as mudanças que rapidamente têm acontecido em todos os âmbitos e não apenas o escolar.

Entendemos claramente que, então, como tutor, professor, educador, temos um papel fundamental no desenvolvimento individual da criança, uma vez que somos mediadores da aprendizagem e que devemos contribuiu para o amadurecimento e conhecimento que o aluno deve adquirir e, como mediadores, como devemos auxiliá-lo nessa etapa e estimularmos(https://www.youtube.com/user/abcerebrotv esse processo.

O professor motivado, sensível e consciente de seu papel fundamental na relação professor x aluno e capaz de perceber as diferenças individuais é um dos grandes responsáveis pelo sucesso escolar deste ser aprendente.

Pensar nas relações que estabelecemos com o outro, o que queremos despertar e como gostaríamos que isso se refletisse faz parte da nossa caminhada e é o nosso grande desafio. Avançamos ao enxergar o outro como uma extensão do nosso ser, uma vez que estamos conectados de alguma maneira, e então fazemos disso, uma missão.