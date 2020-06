Operação Sergipe Mais Seguro é realizada no interior do estado

Nessa quinta-feira, 11, a Polícia Militar iniciou mais uma edição da Operação Sergipe Mais Seguro. As ações ocorrerão na área do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) que abrange 13 municípios e possui sede em Itabaiana.

Na oportunidade, o policiamento será reforçado com o intuito de garantir ainda mais segurança dos cidadãos do Agreste sergipano.

Segundo o comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rolemberg, a intensificação das operações desse tipo e a atuação no combate ao coronavírus no interior do estado reforçam a necessidade desse tipo de operação. “Com o objetivo de intensificar o policiamento nas áreas subordinadas ao CPMI, englobando 65 municípios sergipanos, Operações Sergipe Mais Seguro serão desenvolvidas, mais precisamente em localidades que registram um maior número de ocorrências contra a vida e contra o patrimônio. Sendo assim, essas iniciativas serão desencadeadas para combater os crimes, além disso, nesse momento de pandemia, também estaremos engajados em fazer cumprir as diretrizes do Decreto Governamental, buscando o isolamento social ideal para diminuir o contágio da Covid-19 no território sergipano”, disse o coronel.

Os trabalhos continuarão durante todo o fim de semana na capital e interior de Sergipe.

