Oportunidade! Estácio vai realizar uma Feira Virtual oferecendo mais de 4 mil VAGAS – Notícias Concursos

Acontecerá entre os dias 29 de junho a 3 de julho, a 4ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, promovida pela Estácio, que oferecerá mais de 4 mil vagas pelo Brasil.

A feira irá disponibilizar vagas em grandes instituições corporativas. Empresas como a Cielo, Baker, Universia, B2W, MC Donald´s, Super Estágios, Grupo Cia de Talentos, entre outras, farão parte da oferta de vagas. Alunos, egressos e estudantes de todo o país poderão participar.

Ainda, a Estácio fechou parcerias com a Red Bull, que vai disponibilizar durante a feira o Red Bull Wingfinder (teste de perfil comportamental), e com o Bettha, start-up do Grupo Cia de Talentos, que vai disponibilizar assessments que fazem mapeamentos de perfil. O Genius avaliará as habilidades que tornam as pessoas geniais e, o Lifestyle mostra o ambiente de trabalho que mais combina com cada perfil.

Na Feira Virtual, os estudantes também terão a oportunidade de conversar com profissionais das áreas de Recursos Humanos das empresas. A interação entre participantes e empresas será realizada através do chat, seguindo a programação e agenda da feira, que estará disponível no próprio site do evento.

“Nesse momento desafiador em que vivemos, com muitas pessoas desempregadas, a feira é uma grande oportunidade para quem quer conquistar uma vaga no mercado de trabalho. A iniciativa fará com que cada participante aumente seu network com as grandes organizações – companhias nacionais e multinacionais – e possa conferir novidades e inovações em suas áreas de atuação”, afirma Cláudia Romano, vice-presidente de relações governamentais, sustentabilidade e comunicação da Estácio.

Inscrição e mais informações

Os interessados em fazer parte da 4ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos deverão realizar o pré-cadastro através do portal oficial da Estácio.