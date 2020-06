oposição no Corinthians pensa em dobrar receitas do programa de sócio-torcedor; entenda

De acordo com informações do UOL Esporte, um grupo de estudos composto por participantes do Movimento Corinthians Grande, que deve ter Mario Gobbi como candidato ao pleito corintiano nas próximas eleições, pensa em fazer grandes mudanças no programa de sócio-torcedor do clube: o Fiel Torcedor.

Vale destacar que não há informações de quanto o Timão faturou com seu programa, no entanto, no geral, a categoria representa cerca de 9% da receita das agremiações brasileiras. Segundo especialistas, o Alvinegro deve ter chegado aos R$ 15 milhões com o seu programa em 2019 – a expectativa é dobrar tal quantia em um ano.

Isto é, para os especialistas, transformar o torcedor em ‘fã’: “A diferença entre eles é que o fã é o cara que consome. O torcedor, aquele do IBGE, cada vez serve menos para gerar receita, porque se concentra basicamente nas receitas de mídia de comunicação de massa. E todas as outras receitas de marketing vêm da relação 1 para 1. Depende de convencer aquele cara mandando a propaganda certa na hora certa para cada indivíduo, dependendo do consumo dele no Google, nos aplicativos que ele roda, nos sites que ele vê”, explica Bruno Maia, especialista em sportstech, fantasy games e mercado de games, e ex-vice-presidente de marketing do Vasco.

Em relação ao Programa Fiel Torcedor, o Corinthians afirma que 172 mil pessoas já foram cadastradas, mas que, atualmente, apenas 60 mil estão adimplentes. O clube, no entanto, não revelou quanto arrecadou em 2019.

Vale destacar que, conforme documento obtido pelo portal Meu Timão, o Alvinegro Paulista se defendeu de cobrança de R$ 40 milhões do Ministério Público de São Paulo alegando aumento de 37% de inadimplência no Fiel Torcedor.

Em 2019, conforme a consultoria Sports Value, os três clubes que mais arrecadaram com programa de sócio-torcedor foram: o Grêmio, com R$ 82,7 milhões; o Internacional, com R$ 74,2 milhões, e o Flamengo, com R$ 61,7 milhões.

Já em 2020 e na crise do novo coronavírus, o Atlético-MG também deu um grande exemplo de como se aliar aos torcedores para manter o equilíbrio financeiro, com o concurso ‘Manto da Massa’, que permitia aos ‘fãs’ desenharem o terceiro uniforme do clube e resultou em mais de 100 mil camisas vendidas e salto de 20 mil para 43 mil sócios-torcedores.

