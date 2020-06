Os 5 elencos europeus que mais se desvalorizaram durante a pandemia

De acordo com informações do UOL Esporte, o estudo analisou as modificações no preço dos jogadores de equipes das dez principais ligas do Velho Continente, tendo em vista o impacto do tempo longe dos gramados por conta do surto da Covid-19 em cada país.

Vale destacar que o levantamento considerou a retomada das competições para deixar a análise mais justa, observando, por exemplo, que a França encerrou o seu campeonato precocemente, e que Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e outros países já recomeçaram suas ligas.

