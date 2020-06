Os clientes do Banco do Brasil serão os primeiros a poder utilizar a solução inédita no mundo

O Brasil é o primeiro país a permitir o pagamento de produtos e serviços a empresas, bem como transferir dinheiro entre pessoas físicas, pelo WhatsApp. Em mais uma ação inovadora, os clientes do BB serão os primeiros a poderem experimentar a novidade. A operação será tão simples quanto o envio de uma foto pelo aplicativo de mensagens mais utilizado pelos brasileiros. Os pagamentos pelo WhatsApp estarão disponíveis nas próximas semanas para os clientes pessoas físicas do BB.

De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, a iniciativa reforça o protagonismo do BB como a instituição extremamente inovadora. “Tenho dito já há algum tempo que a indústria financeira passará por enormes transformações em um curto espaço de tempo. A implementação desta inciativa demonstra, a um só tempo, que estamos preparados para as iminentes disrupções no setor bancário e focados na melhor experiência do nosso cliente”.

Agora, abre-se um novo canal para compras, com a possibilidade de transações com empresas usuárias do WhatsApp. Em 2020, O BB já registrou 70 milhões de transações pelo WhatsApp. Inicialmente, a novidade estará disponível para clientes com Ourocard Visa e, no futuro, para clientes com Ourocard Mastercard e Ourocard Elo.

“Inovar com foco na experiência do cliente é nossa prioridade. Os clientes do Banco do Brasil já podiam utilizar o WhatsApp para realizar transações bancárias, como consulta de saldos e liberação do cartão. Oferecer uma solução de pagamento pelo aplicativo era o próximo passo esperado. Cadastrando o cartão Ourocard no Facebook Pay, os clientes BB vão poder fazer transferências e pagamentos sem precisar sair de uma conversa no WhatsApp. Esta solução inovadora traz muita comodidade e segurança aos nossos clientes”, afirma Edson Costa, diretor de meios de pagamentos do Banco do Brasil.

Os pagamentos no WhatsApp são ativados pelo Facebook Pay , tanto para empresas como para pessoas físicas. As transferências e os pagamentos são protegidos por várias camadas de segurança, como o PIN do Facebook Pay ou a biometria em dispositivos compatíveis.

“Estamos muito animados para trazer pagamentos no WhatsApp para nossos usuários em todo o Brasil. Facilitar o envio e o recebimento de dinheiro não poderia ser mais importante em um momento como esse”, disse Matt Idema, diretor de operações do WhatsApp. “Pequenas empresas são fundamentais para o país. A capacidade de realizar vendas com facilidade no WhatsApp ajudará os empresários a se adaptarem à economia digital, apoiar o crescimento e a recuperação financeira”.

Como funciona

As pequenas e médias empresas que usam o aplicativo WhatsApp Business podem solicitar e receber pagamentos de crédito ou débito, oferecer reembolsos e obter suporte 24h. As operações só podem ser feitas dentro do Brasil e em reais. Não há cobranças de quaisquer taxas ao cliente BB para fazer transferências ou compras.

Transações bancárias via WhatsApp

Os clientes do Banco do Brasil podem realizar outras operações bancárias diretamente pelo WhatsApp.

A solução une o uso da inteligência artificial na oferta de serviços a atributos de proximidade e disponibilidade das interações nas redes sociais. E ainda tem a prontidão do atendimento do chatbot e a segurança, que é uma marca do BB, com informações criptografadas de ponta a ponta.

Principais transações disponíveis para os clientes BB no WhatsApp (61 4004.0001):

· Pagamento de contas (boletos e convênios)

· Consultar limite de cartão

· Saque “sem” cartão

· Transferência entre contas correntes do BB

· Recarga de celular

· Recarga do Bilhete Único SPTrans

· Consulta de fatura de cartão de crédito

· Liberação de cartão

· Rastreamento de cartão

· Consultas de saldos da conta corrente e poupança

· Extratos (conta corrente, poupança e fundos de investimento)

· Consultar código IBAN e SWIFT

· Renegociação de dívidas

· 2ª via do boleto de renegociação