Os melhores testes de lógica – Notícias Concursos

Testes de lógica são comuns em algumas provas de concurso, eles também podem ajudar a desenvolver o raciocínio lógico. Estudar e pensar na forma lógica de resolver problemas pode ser uma maneira de você trabalhar o cérebro e manter o intelecto ativo.

Se você tem interesse em saber mais sobre as aplicações dos testes de lógica e os benefícios que eles podem proporcionar. Se também gosta de enigmas, esse texto será útil a você.

A seguir você verá os melhores testes de lógica e dicas de como estudar para eles.

A importância dos testes de lógica

Uma das principais importâncias de testes como esse pode ser a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico. Treinar testes de lógica podem lhe ajudar a se dar bem em provas de concursos ou a ingressar no mercado de trabalho.

Algumas empresas utilizam testes como esses em alguma etapa do processo seletivo de recrutamento. Pois eles funcionam como um filtro na capacidade analítica e de raciocínio dos candidatos. Portanto, são uma forma que as empresas encontraram em traçar um perfil profissional e identificá-lo antes do ato de contratação.

Mas pensar em soluções lógicas realmente não é muito fácil e é preciso desenvolver certas habilidades para isso. Para solucionar os problemas dos testes de lógica, você deve ser observador, ter paciência e boa concentração. Caso você não tenha essas questões fundamentais, esse tipo de teste ajudará você a praticar ou a desenvolver essas habilidades.

Existem livros, sites e revistas de atividades recreativas para treinar a lógica. Eles podem te ajudar a ter mais paciência, pensar em soluções alternativas, desenvolver a memória, ter mais concentração, etc. Sendo assim, você desenvolve uma ginástica mental que garantirá resultados positivos mais à frente.

Veja alguns benefícios dos testes de lógica:

Memória

Ao praticar o raciocínio lógico, você estará alongando a sua capacidade de memorização, pois para chegar ao resultado de determinado problema, você deverá pensar em estratégias mentais de como solucioná-lo. Essa é uma maneira que faz você memorizar as soluções, pois os neurônios gravam as experiências.

Foco

Praticar testes de lógicas também pode ajudar a ter maior foco nas tarefas, pois para solucioná-los, será exigida 100% da sua atenção.

Poder de raciocínio

Esse também é um benefício que problemas de lógica podem lhe oferecer. Pois os diversos tipos de problemas de lógica existentes exigem diversos tipos de raciocínio. Isso que dizer que você ampliará a sua capacidade cognitiva ao desenvolver estratégias alternativas para a solução de problemas desse tipo de forma mais rápida e clara.

Melhora a paciência

Como nem sempre é fácil chegar ao resultado correto, o teste de lógica pode trazer grandes benefícios para você caso lhe falte paciência. Dessa forma, você deverá contar até dez para chegar à resolução, pois sem paciência não conseguirá vencer o teste.

Persistência

Como esses testes nem sempre são fáceis, certamente você se sentirá instigado para resolver. Dessa forma, é uma maneira muito eficaz de treinar a persistência.

Uma saída para o estresse

Testes de lógica também podem ser uma ferramenta para aliviar o estresse. Como eles exigem sua atenção por completo, eles ajudam a esquecer um problema que esteja incomodando, ao menos momentaneamente.

Resistência para estudar

Os testes que exigem raciocínio lógico também podem ser ferramentas para ajudar a ter mais fôlego para estudar e manter a concentração nas leituras.

Formas alternativas de resolver problemas

Você Pode Gostar Também:

Como existem muitas diversidades de testes de lógica, ele também auxiliam em resoluções de problemas. Pois muitos deles exigem preenchimento de lacunas e não existe uma forma exata para a chave de cada solução, portanto cada indivíduo resolve de forma lógica. Exceto aqueles problemas que são de ordem matemática, desse modo, exigem um resultado concluído com base nas ciências exatas.

Como funcionam os testes de lógica?

Os testes basicamente desafiam a pessoa a resolver problemas de forma lógica. Para isso, é preciso preencher lacunas através de dados enunciados e descobrir se afirmações são verdadeiras ou falsas através de eliminações combinatórias.

Existem diversos tipos de teste, por exemplo: noção espacial, desvendar uma sequência, afirmações de verdade ou mentira, etc. Para ser bom em raciocínio lógico não é necessário ser um gênio da matemática, mas sim ser observador e focado e com boa interpretação, pois muitas vezes a chave da resposta está na pergunta. Se você tem interesse em desenvolver essas habilidades, praticar o raciocínio lógico certamente irá colaborar.

Uma academia para o cérebro

Uma coisa é fato: os testes de lógica podem contribuir muito para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. É importante lembrar que o cérebro é dotado de algo chamado neuroplasticidade. Isso quer dizer que pode modificar sua forma estrutural ou funcional e é comum a todos os indivíduos. Portanto, estudar testes de lógica pode estimular os neurônios a formarem outras conexões sinápticas, auxiliando na forma que se chega a solução de um problema, seja de modo mais rápido ou alternativo.

Resolver enigmas lógicos é uma forma de manter a saúde mental e preparar o cérebro para novos desafios. Da mesma forma que ao corrermos temos mais fôlego, manter o intelecto ativo nos rende mais produção que exige a cognição, seja para enfrentar provas de concursos ou se dedicar para horas mais alongadas de leitura e estudos.

Como praticar testes de lógica e exercitar o cérebro?

Se você não sabe nada sobre os testes de lógica, fique tranquilo. Você pode fazer algum curso online e aprender mais. Veja a seguir alguns sites que fornecem aulas online pagas e gratuitas:

Agora veja alguns sites em que você pode praticar o raciocínio lógico:

Existem ainda diversas opções de jogos que podem te ajudar a exercitar o raciocínio lógico. Confira algumas opções neste link.

Se você não foi bem nos testes, também não se preocupe. Isso não quer dizer que você não tem capacidade de resolver problemas lógicos. Lembre-se que para realizarmos algumas tarefas necessitamos de treino e conhecimento prévio. Portanto é preciso treino e evoluir a dificuldade dos testes. Desse modo, você logo estará resolvendo os enigmas com extrema habilidade. Dê tempo ao tempo.

Uma forma de praticar lógica se divertindo

Você gosta de enigmas? Talvez já tenha lido ou escutado sobre um jogo chamado sim, não ou irrelevante.

A proposta desse jogo é que a partir de um enunciado (contexto de uma situação absurda ou não) os participantes cheguem à resolução do mistério. Para isso, será preciso montar uma estratégia a partir das respostas coletivas. Os participantes devem fazer pergunta para quem enunciou o enigma e essa pessoa deve responder: sim, não ou irrelevante. Esse é um jogo que pode ser feito como dinâmica, em uma janta ou até mesmo em uma roda de bar. Uma empresa lançou em forma de baralho. Você pode conferir o link aqui.

Formas de treinar o cérebro

Existem algumas formas que você pode praticar e podem ajudar a treinar o cérebro de forma prazerosa. Veja algumas sugestões:

Sudoku

Palavras cruzadas

Revistas de lógica

Alguns jogos conhecidos e que são antigos:

Genius

Jogo da memória

Quebra-cabeça

Tetris

Se você não é um grande frequentador de bancas de revistas ou não tem paciência para os métodos que já são manjados, saiba que é possível treinar o cérebro com aplicativos e outras formas alternativas. Veja alguns aplicativos que vão ajudar a turbinar o cérebro e que você encontra no google play:

Ao passo que você viu que pode treinar o cérebro de maneira lúdica e divertida, agora não há mais desculpas para não começar. Os testes de lógica podem não ser muito fáceis no início, mas é importante lembrar que como qualquer coisa na vida que se almeja é necessário prática e o principal: dar o primeiro passo.