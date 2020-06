Palíndromo – Você sabe o que é? – Notícias Concursos

Palíndromo, do grego palin (novo) e dromo (percurso), é toda palavra ou frase que pode ser lida de trás pra frente e que, independente da direção, mantém o seu sentido.

Também chamadas de anacíclicas, elas devem ser lidas considerando-se apenas as letras. Isso quer dizer que não se consideram acentos e, no caso das frases, também não se deve considerar a pontuação e o espaço entre as palavras.

Experimente com a frase “Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos”.

O “quadrado mágico”, também conhecido como “quadrado sator”, é o palíndromo perfeito mais conhecido. Ele pode ser lido em várias direções

Exemplos de Palíndromos

Palavras

afã aia aibofobia ala ama anã anilina ata arara asa ele esse mamam matam metem mirim oco omissíssimo osso ovo radar raiar ralar rapar rasar reger reler reter rever reviver rir sacas saias salas socos sopapos sós

Frases

A base do teto desaba. A cara rajada da jararaca. Acuda cadela da Leda caduca. A dama admirou o rim da amada. A Daniela ama a lei? Nada! Adias a data da saída. A diva em Argel alegra-me a vida. A droga do dote é todo da gorda. A gorda ama a droga. A grama é amarga. Aí, Lima falou: “Olá, família!”. Ajudem Edu, já! A lupa pula. A mãe te ama. A mala nada na lama. Ame o poema. A miss é péssima! Amo Omã. Se Roma me tem amores, amo Omã! Anotaram a data da maratona. A pateta ama até tapa. Após a sopa. Arara rara. À Rita, sátira! A Rita, sobre vovô, versos atira. A rua Laura. Assim a aia ia à missa. Ato idiota. A torre da derrota. E até o Papa poeta é. Irene ri. Laço bacana para panaca boçal. Lá vou eu em meu eu oval. Luza Rocelina, a namorada do Manuel, leu na moda da romana: “anil é cor azul”. Luz azul. Mega bobagem. Me vê se a panela da moça é de aço, Madalena Paes, e vem. Missa é assim. O céu sueco. O galo ama o lago. Olá, galo! Olé! Maracujá, caju, caramelo. O lobo ama o bolo. O romano acata amores a damas amadas e Roma ataca o namoro. O teu dueto. Ótimo, só eu, que os omito. Oto come mocotó. O trote torto. Rir, o breve verbo rir. Roma é amor. Roma me tem amor. Saíram o tio e oito Marias. Seco de raiva, coloco no colo caviar e doces. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Zé de Lima, Rua Laura, mil e dez.

Nomes

Ada Ana Hanah Maram Nahan Natan Oto Reinier Renner

Curiosidades