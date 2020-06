Palmeiras e Ceará podem garantir bolada milionária caso atacante marque gol no futebol suíço; entenda

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o camisa 98 precisa marcar ao menos um gol na partida de hoje (21) para ativar sua cláusula de compra automática e garantir cerca de 4.5 milhões de euros (R$ 25.5 milhões, na cotação atual) para os clubes brasileiros, sendo 50% (R$ 12.5 mi) do valor para cada.



“Isso até atrapalha se pensar: ‘Ah, eu tenho que fazer o gol, tenho que bater essa meta’. Se for pra dar um passe em vez de fazer o gol, eu dou, tenho um número bom de assistências. Dentro de campo a gente procura focar no que pode fazer de melhor sem que isso venha atrapalhar”, encerrou o brasileiro.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.