Pandemia fez 23 estados e DF criarem auxílio econômicos próprios – Notícias Concursos

O Mapa Covid-19, feito pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado pelo portal G1, mostrou que 23 estados e o Distrito Federal criaram auxílios econômicos próprios durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas criadas está o apoio a estudantes e linhas de crédito especiais para microempreendedores.

O levantamento também mostrou que 17 estados fecharam suas rodovias para conter o contágio do novo coronavírus e sete estados adotaram o lockdown, nome que se dá ao tipo de isolamento social mais rígido. O levantamento analisou dados de até 21 de maio.

Você Pode Gostar Também:

Foram analisados os comportamentos dos estados brasileiros, a União e quatro capitais – Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Fortaleza – lidaram com a pandemia do novo coronavírus. O primeiro caso no Brasil foi confirmado dia 26 de fevereiro deste ano.

Nos três primeiros meses, foi notado o fortalecimento de alianças regionais, principalmente o Consórcio do Nordeste, e a “desfederalização”. Por isso, as medidas de combate à Covid-19 foram diferentes em cada parte do país. Por exemplo, Goiás foi o primeiro estado a decretar estado de emergência. Quando o estado retomava algumas atividades, o Maranhão estava adotando o lockdown.

No setor econômico, estados como Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins criaram linhas de crédito especiais para micro e pequenos empreendedores. Pernambuco, Ceará e Minas Gerais deram auxílios financeiros para estudantes. Na Bahia, houve auxílio de R$ 500 à população e pagamento da conta de água dos mais vulneráveis. No Distrito Federal, foi criado o Programa Renda Mínima Temporária, que paga R$ 408 por família. Ceará criou o vale-alimentação para estudantes da rede pública.