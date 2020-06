Para destaque da Bundesliga, Flamengo teria mais chance de vencer se disputasse com Bayern de Munique

“Eu acompanho muito o futebol brasileiro. Ultimamente, tenho visto mais o Flamengo, pela forma que joga. Acho que é um time que poderia bater de frente com o Bayern. Deu jogo contra o Liverpool, todos viram. É um clube que está enchendo os olhos”.

O jogador de 21 anos também falou sobre o atual cenário do mundo, com as consequências da pandemia de covid-19. Matheus Cunha disse que sente falta de partidas com a presença da torcida, mas afirma que os jogos não mudam muito.

“Dentro de campo, a gente fica tão concentrado que acaba esquecendo da falta da torcida. Mas o pré-jogo é uma atmosfera muito diferente. Quando tem torcida, tem uma recepção fora do estádio, a gente já entra no clima do jogo no aquecimento, então faz muita falta. É tudo muito diferente”.