Para ler já: Autores brasileiros que caem no ENEM

A literatura é um campo do conhecimento sempre lembrado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Autores brasileiros, então, são constantemente citados em questões de interpretação de texto.

Portanto, se tem uma dica de estudo relativa ao caderno de Linguagens e Códigos do ENEM é conhecer escritores e poetas prováveis de cair na prova.

Sabendo melhor quem eles são e no consiste a obra de cada um, fica mais simples entender o que é pedido em cada enunciado.

A seguir você conhece 5 autores brasileiros que merecem ser lidos antes da prova do ENEM.

Manoel de Barros

Nascido em Mato Grosso, Manoel de Barros é conhecido por poemas marcados por elementos infantis, mas ao mesmo tempo, por temas profundos e relevantes, apesar da leitura fácil.

Também podemos ressaltar os neologismos criados por Manoel de Barros. Ou seja, palavras que ele mesmo criou a partir de outras já existentes na língua. Só isso já é um “prato cheio” para o ENEM e faz ele ser um dos autores brasileiros mais presentes nas avaliações.

Livros de Manoel de Barros para você ler já:

Meu Quintal é Maior do que o Mundo

Livro das Ignorãças (é assim mesmo o título, viu?)

Livro sobre Nada

Maria Firmina dos Reis

A maranhense Maria Firmina dos Reis também pode ser lembrada no ENEM. Nascida no século 19, é considerada a primeira mulher a escrever um romance no Brasil.

Em seus livros, fazia questão de reforçar suas críticas ao escravagismo no País. Um bom exemplo é o seu romance Úrsula, publicado antes mesmo da abolição da escravatura.

Ou seja, ela teve um papel importantíssimo na construção de uma visão aprofundada sobre o tema. Por isso está na lista de autores brasileiros que merecem ser prestigiados.

Livros de Maria Firmina dos Reis para você ler já:

Úrsula

Cantos a Beira-Mar

Lima Barreto

Nascido no Rio de Janeiro, Lima Barreto, começou sua carreira no jornal Correio da Manhã, marcada por suas reportagens acerca da demolição do Morro do Castelo. Tais matérias são vistas como a inauguração do jornalismo literário no Brasil.

Lima Barreto se enveredou para a literatura, de fato, escrevendo diversos romances aclamados, além de suas típicas sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos. É um dos autores brasileiros mais influentes do País.

Livros de Lima Barreto para você ler já:

Triste Fim de Policarpo Quaresma

Clara dos Anjos

Recordações do Escrivão Isaías Caminha

Angélica Freitas

Entre os autores brasileiros atuais, Angélica Freitas surge como uma das mais prováveis de cair na prova do ENEM novamente. Sim, já houve questões sobre sua obra no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como em vestibulares.

Sua temática permeia entre o feminismo e a luta pelos direitos das mulheres como um todo.

Vale a pena conhecer seu estilo de escrita, assim como suas abordagens para conseguir interpretar melhor as perguntas caso caia mesmo.

Livros de Angélica de Freitas para você ler já:

Um útero é do tamanho de um punho

Hilda Hilst

Ficcionista, cronista, dramaturga e poeta, Hilda Hilst tem uma obra mais galgada em poemas, cuja temática envolvia misticismo e loucura, mas é muito marcada também pelo erotismo e libertação sexual feminina.

Ela constantemente é lembrada em questões de vestibulares, mas a mais recente citação foi no ENEM de 2019. Inclua Hilda Hilst entre os autores brasileiros que você precisa conhecer!

Livros de Hilda Hilst para você ler já:

Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão

Cantares de Perda e Predileção

Rútilo Nada