Parlamentares se unem por auxílio emergencial para atletas – Notícias Concursos

A senadora Laila Barros, do PSB-DF, ex-jogadora de vôlei, está trabalhando no Senado para reverter o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente vetou recentemente a extensão do auxílio emergencial de R$ 600 para atletas e profissionais ligados ao esporte.

O veto presidencial foi dado para quem não está inscrito no Cadastro Único. O Congresso Nacional havia especificado que alguns profissionais estariam entre os beneficiados do auxílio, como os que trabalham com esporte. A sanção foi publicada dia 15 de maio no Diário Oficial da União e mais de 50 categorias de trabalhadores informais foram vetados do auxílio.

Ao Estadão, a senadora Laila se disse otimista para reverter o veto de Bolsonaro e que está em diálogo com parlamentares, incluindo Davi Alcolumbre, do DEM-AP, presidente do Senado. O deputado federal Danrlei de Deus, do PSD-RS, afirmou que, quando houver deliberação, se posicionará a favor de vetar o veto de Bolsonaro.

Há o prazo de 30 dias para o Congresso deliberar o veto presidencial. Para que o veto de Bolsonaro seja derrubado, é necessária maioria absoluta na votação, além de alteração legal sem concordância do governo. Ou seja, são necessários 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. O projeto de lei é de autoria de Randolfe Rodrigues, da Rede-AC. Leila é autora da emenda que inclui atletas e profissionais que trabalham no setor esportivo.