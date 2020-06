Paulo Autuori critica volta do futebol carioca e culpa Ferj: “Uma grande mamata”

Em entrevista ao jornal Extra, o técnico alvinegro Paulo Autuori comentou sobre a retomada aos gramados e criticou de forma dura a entidade responsável pela organização do estadual. “Ferj para mim não é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, é a federação dos espertos do Rio de Janeiro”, desabafou.

“É uma federação que não tem ideias. O que eu acho é que é uma grande mamata ali. Um feudo. Não vejo absolutamente nada em termos de ideias. Enquanto a federação paulista tem ideias e tenta coisas novas. Enquanto eu estava no Santos, eles convocavam dirigentes, treinadores, preparadores físicos, sabe? Escutavam todos para formular a tabela do campeonato. Aqui na federação carioca eles definem por eles próprios”, encerrou.

