Pep Guardiola critica ‘pessoas estúpidas’ por julgarem os jogadores que se manifestam sobre questões políticas

Para o treinador, que elogiou Marcus Rashford, do Manchester United, que apoiou uma instituição de caridade que fornece alimentação aos mais vulneráveis e também participou de campanha que cobrava o governo a dar alimentação gratuita as crianças necessitadas durante as férias, e Raheem Sterling, do Manchester City, que demonstrou seu apoio à campanha Black Lives Matter (Vidas negras importam): “Talvez essas pessoas estúpidas não acreditem que você também seja um ser humano”, comentou sobre os críticos.

Delivering on and off the pitch. Arise, Sir Marcus Rashford. ? pic.twitter.com/yubYYcchsP — 90min (@90min_Football) June 16, 2020

– destacou Guardiola.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.