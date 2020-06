Piaçabuçu inicia mapeamento dos profissionais da cultura nesta segunda (22)

A Prefeitura de Piaçabuçu, através da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, inicia nesta segunda-feira, 22, o cadastramento de todos os profissionais que fazem parte da cadeia produtiva da cultura em Piaçabuçu, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

O mapeamento permitirá ao Município atualizar as informações sobre as áreas de atuação desses profissionais. As informações serão fundamentais para a inclusão destes profissionais em políticas públicas voltadas para o setor, principalmente nesse período de paralisação das atividades por causa da Covid-19.

“Estamos nos organizando para atender as necessidades previstas na Lei. Deste modo, preparados para fornecer as informações necessária e contribuir para que nossos artistas e profissionais que trabalham com cultura sejam beneficiados. A partir do momento em que o projeto for aprovado, o cadastramento já concluído irá agilizar repasse aos que estiverem aptos ao benefício” explicou o Prefeito Djalma Beltrão.

Projeto de Lei 1075/2020 aprovado no dia 26 de maio, pela Câmara dos Deputados, e que agora já provada pelo Senado aguarda a sanção (aprovação) do Presidente. O projeto, prevê, entre outros benefícios, o auxílio emergencial àqueles que tiveram suas vidas impactadas pela pandemia. E, entre as atividades necessárias para a aplicação dos recursos, a partir do momento em que o projeto for aprovado, está o cadastramento cultural.

“Faremos o levantamento dos artistas e o mapeamento da nossa cultura, desta forma visualizamos um cenário real das necessidades emergenciais e da situação de vulnerabilidade. O cadastramento será um importante instrumento para que, após aprovado pelo Presidente, a Lei contemple os nossos artistas e profissionais. Por isso é importante o preenchimento correto das informações” orientou a Primeira-dama e Secretária de Cultura e Juventude de Piaçabuçu Adriana Brêda.

O mapeamento cultural será realizado por meio de formulários disponibilizados na Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, localizada na Praça São Francisco de Borja, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14h, e na internet no site da prefeitura www.piacabucu.al.gov.br

Por: ASCOMCE