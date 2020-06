Piaçabuçu: Vídeo do garotinho João Guilherme alcança mais de 100 mil visualizações em poucas horas

O garotinho João Guilherme de apenas 3 anos ( @joaoresenhaof ), que reside em Piaçabuçu com os pais Kledson e Amanda, vem ganhando fãs de todo o Brasil com seus vídeos de humor, onde em conversas com o pai tem levado as pessoas a rirem alto.

Há quase dois anos com o personagem @gordo.light no instagram, o pai tem comprovado a velha máxima de que filho de peixe, peixinho é!

Os vídeos de João Guilherme têm viralizado na internet com o grande número de compartilhamento nas redes sociais dos internautas de vários estados brasileiros. Somente com o último vídeo postado no dia dos namorados no tiktok, o vídeo de João Guilherme atingiu 103 mil visualizações em menos de 36 horas.

Com dom para o humor e também pinta de modelo, o garoto já aponta para um novo sucesso na internet.