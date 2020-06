PIB do G20 cai 3,4% no 1º trimestre – Notícias Concursos

De acordo com os dados divulgados ontem, 11 de junho, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Produto Interno Bruto (PIB) do G20 teve queda de 3,4% no primeiro trimestre de 2020.

A queda bateu recorde histórico. Essa é a maior retração da série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 1998. Os três primeiros meses de 2020 tiveram mais que o dobro da queda da crise de 2009. No primeiro trimestre de 2009, no auge da crise financeira, a retração foi de 1,5%.

Em comparação com o trimestre anterior, o PIB do Brasil foi de -1,5%. Únicos países com PIB positivo, ainda que mínimo, foram a Turquia e a Índia, com 0,6% e 0,7%, respectivamente. Os números dizem respeito à variação em porcentagem quando comparado com o trimestre anterior.

A China teve -9,8%; a França, -5,3%; a Itália, -5,3%; Alemanha, -2,2%; Canadá, -,21%; Reino Unido, -2%; Estados Unidos, -1,3%; Coreia do Sul, -1,3%; México, -1,2% e Japão, -0,6%. As maiores quedas, China, França e Itália, foram os lugares que tiveram medidas mais rígidas de quarentena para conter a pandemia do novo coronavírus.

A OCDE também fez previsão de recessão no mundo de 6% se a pandemia continuar sob controle. Em caso de segunda onda da pandemia, a previsão da pandemia sobe para 7,6%. As estimativas mostram ainda que o Brasil deve encolher 7,4% esse ano e crescer 4,2% ano que vem. Se houver segunda onda da pandemia, a previsão para o Brasil é de encolhimento de 9,1% neste ano e 2,4% de crescimento ano que vem.