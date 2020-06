Nesse sábado, 30, policiais militares do 7° Batalhão (7º BPM) lavraram na sede da unidade um Termo de Ocorrência Circunstanciado (TCO) em desfavor de um proprietário de bar. Ele foi flagrado, mais de uma vez, comercializando bebidas alcoólicas e promovendo aglomeração no município de Lagarto.

De acordo com as informações do 7º BPM, alguns estabelecimentos insistem em descumprir as determinações impostas. No caso específico, há diversas denúncias contra o estabelecimento fechado, inclusive o proprietário já teria sido advertido em outras oportunidades.

O cidadão responderá pela infringência do artigo 268 do Código Penal.

ASCOM/PMSE