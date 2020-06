Polícia prende dois jovens por furto de motocicleta em Neópolis

A dupla foi flagrada no momento em que empurrava o veículo no Centro da cidade

No início da noite desse domingo, 7, integrantes da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar efetuaram a prisão de dois jovens por furto de uma motocicleta na cidade de Neópolis, na Região do Baixo São Francisco.

Por volta das 18h, os policiais militares de plantão no município foram acionados pelo supervisor da companhia para abordar dois homens que estavam empurrando, de maneira suspeita, uma moto NXR 150 BROS. A equipe policial agiu rapidamente e conseguiu interceptar os suspeitos ainda em posse do veículo furtado, no Centro da cidade.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia local, onde a motocicleta foi devolvida ao proprietário.

Fonte: PM/SE