Portal da Transparência permite denúncias de fraudes no auxílio emergencial – Notícias Concursos

Os mais de 53 milhões de beneficiários estão com os nomes exibidos no site

Nesta sexta-feira, 4 de junho, o governo disponibilizou o nome de todos os beneficiários do auxílio emergencial no Portal da Transparência do Governo Federal. A página mostra mais de 53 milhões de pessoas beneficiadas com filtros de município, estado e mês.

As informações foram desenvolvidas pela Controladoria-Geral da União em conjunto com o Ministério da Cidadania, que tem responsabilidade pelo controle da base de dados do auxílio. Todos esses dados ficam expostos na consulta “Benefício ao Cidadão”.

Além da busca geral, é possível utilizar o site com os filtros e procurar por alguém em específico por nome, CPF ou Número de Identificação Social (NIS). os dados serão divulgados mensalmente.

Um dos motivos para a ferramenta ter sido disponibilizada foi para a população também poder ajudar no controle e denúncias de fraudes e pagamentos indevidos do auxílio emergencial. No detalhamento de cada beneficiário fica disponível um link para que o cidadão encaminhe as irregularidades. A denúncia é enviada diretamente ao Ministério da Cidadania.

A CGU afirma que os dados expostos para todos os brasileiros ajuda na transparência e fortalecimento do controle social. O site também tem como objetivo identificar o favorecido final dos recursos públicos com o auxílio de R$ 600.