Porto Seguro abre diversas VAGAS de emprego pelo Brasil

A seguradora brasileira Porto Seguro faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego na empresa. A seguradora recruta profissionais para atuar em diversas áreas.

A empresa informa que busca diferentes perfis para serem contemplados. “Buscamos profissionais que gostem de desafios, que queiram aprender e surpreender, contribuindo para o futuro da organização”, afirma Carolina Zwarg, diretora de RH, comunicação e responsabilidade social ambiental da Porto Seguro.

A Porto Seguro Seguros é uma seguradora brasileira, com sede em São Paulo. A empresa conta com aproximadamente 25 mil corretores de seguros cadastrados. A companhia é formada por 28 empresas nos ramos de seguro de vida, previdência, residência, automóveis, planos de saúde e odontológico, crédito consignado, administração de consórcios, proteção e monitoramento, telecomunicações, saúde ocupacional e segurança do trabalho.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis no momento.

Cargos

Supervisor de Atendimento

Consultor de Negócios

Analista de Sistemas Java

Analista de Informações Gerenciais

Gerente de Relacionamento

Analista de Riscos

Analista em Ciências da Dados

Analista de Planejamento

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Gerente de Produtos

Gerente de Arquitetura

Pré-requisitos

Os requisitos exigidos pela empresa variam para cada vaga.

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Português (Nativo)

Habilitação para dirigir

Veículo próprio

Aplicações de Escritório: Pacote Office

Benefícios

Além dos salários, os contratados receberão benefícios adicionais. No entanto, variam também para cada vaga.

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio farmácia

Participação nos lucros

Previdência Privada

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial da empresa.

Fonte: Notícias Concursos