Possível ida de Cavani para o Atlético de Madrid pode abrir brecha para Inter de Milão contratar atacante espanhol

Segundo publicação do UOL Esporte, a Nerazzurro acredita que Edinson Cavani vai acertar com o Atlético de Madrid e assim, para não ficar de mãos atadas, deve investir em Álvaro Morata. O espanhol é bem avaliado pelo técnico interista Antonio Conte e tido como ‘substituto ideal’ para o argentino.

Vale destacar que Álvaro Morata trabalhou com Conte no Chelsea e que o treinador gosta do atleta. Na atual temporada, o atacante disputou 32 partidas, marcou 12 gols e ainda contribuiu com 3 assistências.



