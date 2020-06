Prazo para cadastro está acabando – Notícias Concursos

O auxílio emergencial de R$ 600 está entrando em sua fase final de cadastros abertos. O benefício foi criado para auxiliar trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O auxílio paga R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs). No caso de mães chefes de família, o pagamento é de R$ 1.200. O prazo de cadastro continua aberto até dia 2 de julho. Após essa data, novos cadastros não poderão ser feitos.

Já os pagamentos continuam mesmo após a data, para quem fez o cadastro até 2 de julho e posteriormente aprovado. Recentemente, por exemplo, 4,9 milhões de cadastros foram aprovados. Esses cadastros foram feitos entre 1 e 26 de maio.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal (CEF) paga diferentes parcelas para beneficiários. Há um grupo recebendo a primeira, enquanto outro grupo recebeu a primeira e aguarda informações sobre a segunda. Beneficiários do Bolsa Família do primeiro grupo de aprovados atualmente estão recebendo a terceira parcela. Ainda há milhões de cadastros em análise. A Dataprev, que analisa os dados, não deu previsão para novos aceitos.

O cadastro para o auxílio emergencial de R$ 600 pode ser feito até dia 2 de julho no aplicativo ou site oficial.

3ª parcela

Você Pode Gostar Também:

O Ministério da Cidadania deu um prazo para liberação do calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com informações da pasta, o cronograma vai ser detalhado na “semana que vem”.

O Ministério, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni, não se comprometeu em divulgar uma data específica para liberação do calendário.

Na quinta-feira, 18 de junho, o Ministério da Economia revelou que o total gasto com o auxílio emergencial, até o momento, já é de mais de R$ 81 bilhões. No valor já é considerado o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com informações da pasta, 63,5 milhões de brasileiros, levando em conta todas as categorias de beneficiários, receberam os recursos de R$ 600 ou R$ 1.200.

A Caixa efetua os pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania é responsável pela liberação do calendário.

Veja também: Novo saque do FGTS de até R$1.045 na Poupança Social de junho a setembro