Pré-candidato descumpre medida sanitária e promove aglomeração em Colégio

Em tempos de pandemia quando o Brasil ultrapassa as 50 mil mortes por conta do novo coronavírus (Covid-19), o pré-candidato a vereador por Porto Real do Colégio, Titinho Militão, desrespeita medida sanitária e promove aglomeração em povoado do município.

Neste domingo, 21, o pré-candidato publicou em rede social uma foto onde várias pessoas estão ao seu lado no Povoado Pau da Faceira. Na imagem as pessoas posam sem máscara, algo que desrespeita os decretos Municipal e Estadual, quando exige o uso de máscara de proteção ao sair de casa

O fato chamou a atenção de diversos internautas que relataram o fato, lamentando o recente falecimento do irmão do pré-candidato, sendo dado o livre arbítrio a qualquer pessoa para ir e vir, no entanto, não em época de pandemia, quando muitos sofrem com a dor da perda, enquanto outros descumprem medidas sanitárias e colocam em risco a vida de outras pessoas promovendo aglomeração.