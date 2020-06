Pré-inscrição liberada para programa de estágio 2021 – Notícias Concursos

A Caixa Econômica Federal abriu pré-inscrições para vagas de estágio para o ano de 2021. As oportunidades serão destinadas para estudantes do Ensino Médio, Ensino médio EJA, Técnico em Administração, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Finanças Integrado ao Ensino Médio.

O concurso está disponível para todas as regiões do Brasil, de acordo com a necessidade de cada município. É possível verificar as cidades participantes na ficha de pré-inscrição.

Serão aprovados no processo seletivo os candidatos que conseguirem nota igual ou superior a 50% do total de pontos no teste on-line.

Requisitos

Os participantes devem cumprir com os requisitos abaixo para poder concorrer ao estágio na Caixa:

1º ao penúltimo semestre, para cursos Técnicos e integrados ao ensino médio (no ato da contratação), tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 06 meses;

1º ao 3º ano do Ensino Médio e EJA (no ato da contratação), tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 06 meses;

Podem se inscrever estudantes que tenham idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do contrato.

Entende-se por Nível Médio: Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio.

Entende-se por Ensino Técnico: O curso voltado à profissionalização não integrado ao Ensino Médio.

Os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, autorizados a participarem desta seleção serão: técnico em Finanças integrado ao ensino médio; técnico Secretariado integrado ao ensino médio; técnico em Administração integrado ao ensino médio.

Benefícios

Bolsa auxílio: Nível médio R$ 400,00 (quatrocentos reais) / mensal para jornada de 4h.

Bolsa auxílio: Nível médio R$ 500,00 (quinhentos reais) / mensal para jornada de 5h.

Auxílio transporte: R$ 130,00 (cento e trinta reais) / mensal.

Inscrições e informações

Os interessados podem conseguir mais detalhes sobre a oportunidade de estágio na Caixa Federal e se candidatar no Portal do CIEE.