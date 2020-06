Prefeita de cidade do Paraguai aparece entre beneficiários do auxílio de R$ 600 – Notícias Concursos

Mirna Orrego Segovia, prefeita de Carmelo Peralta, no Paraguai, apareceu entre as beneficiárias do auxílio emergencial de R$ 600. A prefeita negou ter feito o cadastro para o benefício.

Mirna apareceu na lista de beneficiários aprovados com CPF e Número de Identificação Social (NIS). A prefeita negou ter feito o pedido em comunicado em suas redes sociais, afirmando que a verdade irá aparecer. As informações ficam disponíveis no Portal da Transparência divulgado pelo governo e mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A cidade Carmelo Peralta, no Paraguai, faz fronteira com o Brasil pela cidade Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. A denúncia foi feita pelo portal Campo Grande News e noticiada em jornais paraguaios, como o ABC Color. A cidade paraguaia Carmelo Peralta e a cidade brasileira Porto Murtinho são separadas pelo Rio Paraguai.

Você Pode Gostar Também:

Nas informações do Portal da Transparência, Mirna aparece como beneficiária que teve o benefício liberado em abril. Não há informação se o auxílio de R$ 600 foi retirado e não há registro de transferências.

Mirna afirma que já morou com a família em Porto Murtinho e sua filha já estudou no Brasil. Nessa época, se cadastrou para ser ajudada pelo Bolsa Família. A prefeita paraguaia afirma que possui identificador ativo do tempo em que fazia parte do Bolsa Família e esse deve ser o motivo para aparecer na lista de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. “Ou então alguém se registrou com o meu nome“, disse ela.

Com as informações públicas no Portal da Transparência, a população pode auxiliar com denúncias de suspeitas e fraudes no auxílio de R$ 600. É possível comunicar possíveis fraudes pelo Fala.Br.