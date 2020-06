Prefeito Aldo Popular lamenta propagação de Fake News pela oposição em Colégio

O prefeito Aldo Popular (MDB), lamentou que durante esse período de pandemia, onde a política de saúde deve se sobrepor aos interesses pessoais de políticos da oposição, algumas pessoas insistem na disseminação de Fake News com o intuito de confundir as pessoas com notícias falsas.

A lamentação do chefe do poder Executivo da cidade ribeirinha, assemelha-se a de centenas de gestores brasileiros que diante da situação de perdas na arrecadação municipal, aguardam por recursos do Governo Federal que acena a possibilidade de transferências financeiras em breve, não tendo ainda chegado nenhum recurso na ordem de R$ 1.965.494,06 nas contas da prefeitura para o combate e prevenção ao Covid-19 em Porto Real do Colégio.

“É lamentável que pessoas que visam o poder pelo poder queiram se aproveitar nesse momento de uma situação triste pela qual passamos, para montar palanques eleitorais nas redes sociais e atacar a nossa gestão que tem desempenhado um trabalho sério e com foco na prevenção e combate a esse vírus maldito que tem trazido perda e dor às famílias”, lamentou o prefeito.

O prefeito Aldo ainda lembrou que nesse momento a união em prol dos mais carentes deve prevalecer, lamentando ainda, o fato de uma família tradicional da política e que visa participar do processo eleitoral que se aproxima, não ter nenhuma ação de apoio à saúde da população, uma vez que diversos membros da família atuam na área médica e podiam ao menos usar suas redes sociais para orientar a população e não apenas para confundir e gerar ainda mais medo nas pessoas.

Com assessoria