Prefeito Djalma Beltrão recebe Troféu Alagoas Verde pelo esforço na preservação ambiental

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), realizou durante as comemorações remotas com programação virtual, marcando o Mês do Meio Ambiente, mais uma edição do Troféu Alagoas Verde para pessoas e organizações que se destacaram em ações pela preservação ambiental no Estado de Alagoas.

A edição 2020 precisou sofrer alterações na entrega devido à pandemia que o mundo vive em função do novo coronavírus (Covid-19), que tem somado mais de 50 mil mortes no Brasil. Neste ano, o Troféu Alagoas Verde dedicou-se a premiar aqueles que uniram forças para a limpeza do óleo das Praias no final de 2019. A Categoria Master reconhece o esforço da Prefeitura de Piaçabuçu, na figura de Djalma Beltrão, em não apenas ter combatido a invasão de óleo no litoral, mas também pelo trabalho cotidiano de melhorar o desenvolvimento ambiental do município.

“Recebi com muita honra do Instituto do Meio Ambiente (IMA) o Troféu Alagoas Verde, Categoria Master, pelo reconhecimento ao esforço na preservação ambiental em nosso município. Não poupamos esforços quando foi necessário limpar nossa praia em virtude do óleo que ocasionou grande prejuízo a pesca e ao turismo, sendo esse prêmio um reconhecimento ao trabalho de equipe, com mérito para todas as pessoas que compartilham o mesmo sentimento de zelo e compromisso com Piaçabuçu. Aproveito o momento para parabenizar toda equipe da prefeitura, em especial a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pelo esforço me conjunto aos órgãos ambientais na ações”, finalizou o prefeito, enaltecendo sua equipe.

Por Ascomce