Prefeitura de Delmiro Gouveia AL 2020 prorrogadas inscrições novamente – Notícias Concursos

Em Alagoas, a Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia retificou novamente edital de concurso público para preenchimento de 200 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o novo documento de retificação, o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até o dia 31 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da ADM&TEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

As oportunidades são para os cargos:

Eletricista de autos (2); Eletricista de alta tensão (2); Auxiliar de Cirurgião Dentista (4); Fiscal Ambiental (1); Técnico em Segurança (1); Agente Administrativo (10); Professor de atividade (111); Técnico Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Informática (3); Arquiteto (1); Assistente Social (3); Auditor Tributário Municipal (1); Biólogo (1); Contador (2); Professor de Inglês (3); Professor de Matemática (3); Professor de Geografia (2); Professor de Educação Física (4); Agrônomo (1); Analista de Controle Interno (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Ambiental (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (12); Turismólogo (1); Engenheiro do Trabalho (1); Engenheiro Civil (1); Nutricionista (1); Odontólogo (3); Psicólogo (1); e Professor de Português (4). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045, 00 a R$ 3.880,00, por 20 a 40 horas semanais

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa e matemática. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso