Prefeitura de Floresta do Araguaia PA 2020 prorroga suspensão de concurso – Notícias Concursos

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia retificou edital de concurso público para preenchimento de 292 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o novo documento de retificação (prorrogação da suspensão II), o concurso público teve sua suspensão prorrogada novamente e agora vai até o dia 14 de junho de 2020 em razão pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Motorista Terrestre, Auxiliar de Saúde Bucal, Agente de Portaria, Agente de Serviços Gerais, Eletricista, Motorista, Pedreiro, Vigia, Agente de Segurança e Auxiliar de Cuidador Social (nível fundamental).

Técnico em Enfermagem, Cuidador Social, Técnico em Gestão Financeira e Orçamentária, Agente de Fiscalização, Analista Administrativo, Auxiliar de Sala, Monitor de Transporte Escolar, Técnico Agrícola, Técnico em Edificações, Orientador Social e Técnico de Gestão da Informação (nível médio/técnico).

Tecnólogo em Agroindústria, Tecnólogo em Alimentos, Zootecnista, Enfermeiro, Professor de Ciência da Religião, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de Língua e Literatura Inglesa, Professor de Língua e Literatura Brasileira, Assistente Social, Economista, Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Odontólogo, Professor de Pedagogia, Professor de História, Professor de Matemática, Analista de Meio Ambiente, Gestor de Meio Ambiente, Professor, Pedagogo, Estatístico, Técnico em Gestão da Tecnologia da Informação e Professor de Artes Plásticas (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 1.934,28.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 09 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IVIN. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 110,00.

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) para cargos de nível superior;

Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Motorista e Motorista Terrestre;

Prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior.

As avaliações foram aplicadas no dia 08 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

