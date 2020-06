Prefeitura de Penedo abre Centro de Síndromes Gripais na sexta-feira, 26

A população penedense ganha mais um aliado no enfrentamento ao coronavírus. A partir de sexta-feira, 26 de junho, a Prefeitura de Penedo – por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) – abre o Centro de Síndromes Gripais.

O serviço funcionará entre sete da manhã e cinco da tarde, todos os dias – inclusive nos finais de semana – na antiga Unidade do Senai, imóvel situado na Avenida Wanderley, próximo do Trevo da Toca do Índio.

“O Centro de Síndromes Gripais vai realizar testes rápidos para detecção de Covid-19, dependendo da avaliação clínica do paciente, e coletar material para a realização de exames laboratoriais”, informa o Secretário Marcos Beltrão, gestor da SEMS Penedo.

Penedo tem baixo índice de Covid-19

Além de ampliar a assistência à população de Penedo – município com menor índice de contaminação por Covid-19 entre todos os 102 alagoanos de grande e médio porte –, a abertura do Centro de Síndromes Gripais reduzirá a demanda nos postos de saúde e na UPA.

“Vai desafogar nossa rede porque o Centro de Síndromes Gripais terá um setor de triagem, sala de observação e alguns leitos para a equipe observar o estado de saúde do paciente, com prescrição de medicamentos no local”, explica Marcos Beltrão.

SEMS Penedo

O mais novo investimento do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes no combate à Covid-19 também tem reflexo positivo para outros setores da SEMS Penedo.

Como todo os casos relacionados com sintomas de contágio por coronavírus serão direcionados ao Centro de Síndromes Gripais, o atendimento na rede de Atenção Básica volta a priorizar programas permanentes e a assistência geral.

No caso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) receber vítima de Covid-19, com necessidade de leito de UTI ou clínico, a Central de Regulação do governo estadual poderá encaminhar o paciente para o Hospital Regional de Penedo ou local mais próximo, com leito de UTI disponível, conforme determina o protocolo da situação de pandemia.

Assessoria