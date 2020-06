Mantendo o alinhamento com as iniciativas do governo estadual para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Penedo prorrogou as medidas de emergência para combater a Covid-19.

O alinhamento de ações entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas consta no Decreto Municipal nº 688, publicado na edição desta quinta-feira, 25 de junho de 2020.

Na prática, o ato assinado pelo Prefeito Március Beltrão “atualiza as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do COVID – 19 (Coronavírus) no âmbito do Município de Penedo, conforme Decreto Estadual n.º 70.145, de 22 de junho de 2020”, conforme consta no documento.

Acesse aqui o Decreto 688/2020

Por Fernando Vinícius – Jornalista Decom PMP