Presidente defende punição implacável aos responsáveis por maior crise da história do Cruzeiro

Depois do ano de 2019, vimos que nosso Cruzeiro praticamente chegou no fundo do poço, quase acabaram com nosso clube, pessoas que estavam lá para fazer o bem, fizeram o mal, tentaram corromper a imagem do nosso clube, e por essas atitudes, hoje o Cruzeiro atravessa a pior crise +

— Mutirão CEC (@mutiraocec) June 9, 2020