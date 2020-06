Presidente do Atacadão defende que auxílio emergencial de R$ 600 seja mantido – Notícias Concursos

O Atacadão foi a primeira empresa a aceitar o cartão do auxílio em seus caixas

Roberto Mussnich, executivo presidente do Atacadão, que faz parte do grupo Carrefour, se manifestou sobre a crise econômica brasileira causada pelo novo coronavírus e a importância do auxílio emergencial de R$ 600.

De acordo com o executivo, o auxílio emergencial de R$ 600 foi essencial para que a crise não fosse ainda pior. O benefício foi criado para auxiliar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) em três parcelas de R$ 600. A prorrogação e seu valor está sendo discutida atualmente.

Mussnich participou de uma série de entrevistas na série Economia na Quarentena, do jornal Estado de São Paulo. O executivo opinou que é fundamental continuar com o auxílio, apesar de não saber “até onde vai a capacidade do governo”. Ele também elogiou a iniciativa como uma resposta “muito sensível e rápida”.

O Atacadão foi a primeira empresa a aceitar o cartão do auxílio emergencial de R$ 600 em seus caixas. É esperado que seja divulgada a resposta do governo sobre a prorrogação até essa sexta-feira, 26 de junho. Nesta quinta-feira, Bolsonaro se reúne com o ministro da Economia Paulo Guedes e os presidentes do Banco Central e Caixa para debater o assunto. O presidente Bolsonaro e Guedes defendem que as novas parcelas sejam de menos que R$ 600.