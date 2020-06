Presidente do Bahia planeja transmitir os jogos do time em novo aplicativo: “Assim que for possível”

“O que a gente está vendo é um painel de controle com vários botões que precisam ser apertados ao longo dessa crise. Não existe um único botão de milagre que você vai apertar e resolver tudo, mas não tenho dúvida que a digitalização, o investimento em tecnologia e inovação vieram para ficar, estão acentuadas nesse momento de pandemia e são um dos caminhos de monetização do clube”, declarou.

??? #BahiaClubeInovador pic.twitter.com/8JjYmj7Rj0 — Esporte Clube Bahia (de ?) (@ECBahia) June 10, 2020

Porém, de olho no futuro, Bellintani projeta ir muito além com o novo aplicativo: “Nós temos a TV Bahêa, mas a nossa percepção é de que estamos indo para um pós-TV. A nossa plataforma vai transmitir jogos, incluindo os oficiais do time principal, assim que for possível e a gente tiver esses direitos. Estamos preparando o clube para ter uma plataforma muito robusta e não diria uma projeção de transmissões para 2025, já que os contratos do Campeonato Brasileiro acabam em 2024, mas nós temos outras competições como a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano”, encerrou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.