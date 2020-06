Presidente Kayro Castro lamenta morte de amigo e ex-vereador Neno do Peba

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piaçabuçu, Kayro Castro (PDT), lamentou o falecimento do amigo Jose Clementino Gomes, conhecido no município como Neno do Peba. Kayro lembrou a atuação do ex-vereador no parlamento piaçabuçuense, sempre se colocando em favor dos mais carentes e menos providos de recursos em Piaçabuçu.

“Lamentamos a perda de uma figura de tamanha grandeza espiritual que mantinha empatia e distribuía carinho e amor por onde andava. Nosso Neno do Peba partiu, mas, deixou um legado de companheirismo e amizade verdadeira. Queremos externar nossos votos de pesar a toda família que neste momento de luto e perda, tem que encontrar forças diante da fé para seguir honrando e mantendo vivo em seus corações, os ensinamentos aqui deixados pelo nosso amigo Neno do Peba”, lamentou emocionado Kayro Castro.

Assessoria