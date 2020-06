Prestar concurso público é a melhor saída para quem fez Direito? – Notícias Concursos

São muitas as oportunidades e cargos para quem optou por cursar Direito, ainda, há aqueles que não descartam o desejo por prestar concurso público, sendo assim, vejamos as suas principais vantagens, e, o motivo do porquê prestar concurso público têm sido considerada uma das melhores saídas para os graduados em Direito.

Estabilidade e segurança: É certo que uma das maiores vantagens de se tornar um servidor público é a estabilidade e a segurança oferecidas pelo cargo, e, com certeza é uma das vantagens mais avistadas pelos concurseiros. E, uma das prerrogativas do graduado em Direito, é o grande leque de oportunidades que a formação em Direito pode atribuir, por exemplo, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral, Policia Federal, Estadual, Defensoria Pública, entre outros cargos.

Salário e benefícios: Outra grande vantagem atribuída aos concursos públicos, é o salário e seus respectivos benefícios, bem como, promoções periódicas e benefícios por tempo de serviço e também por concursos internos e suprimento de pessoal, além de, licenças remuneradas, com afastamentos que podem durar de três meses a cinco anos, bem como, a possibilidade de realizar cursos de reciclagem profissional, ter licença-prêmio, abono do número de faltas anuais e, em algumas carreiras, o plano de previdência complementar.

Sendo assim, caso seja do seu interesse prestar concurso público, escolha o cargo pretendido, o método de estudo adequado e, comece seus estudos ainda antes da abertura do edital, e, não se esqueça, que antes de pensar para qual concurso estudar, pense em qual profissional deseja se tornar, pois, cada vez temos mais aprovados em concursos públicos, e, menos profissionais realmente competentes para ocupação dos cargos auferidos.