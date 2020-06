Processo seletivo Aades AM 2020 abre vagas de níveis médio, técnico e superior – Notícias Concursos

Edital oferta 57 vagas de níveis médio, técnico e superior; Inscrições até 10 de junho de 2020

EDITAL publicado. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aades – AM) divulga a abertura um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 57 vagas (para mulheres) de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Educadora Social (2); Educadora Social – diurno (6); Educadora Social – noturno (10); Psicóloga (3); Assistente Administrativo (4); Assistente Social (17); Motorista (1); Técnica de Enfermagem (1); e Pedagoga (2); e Psicóloga II (11).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 2.688,89, mais auxilio alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Aades AM. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com análise e pontuação das informações prestadas no formulário de inscrição. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

