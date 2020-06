Processo seletivo Consamu 2020 abre vagas de níveis médio e técnico

O Consamu – Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de nível médio/técnico.

As oportunidades são para os cargos:

Técnico em Enfermagem (10 vagas): Exerce atividades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento de saúde, integrando sua equipe. Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão direta ou à distância do profissional Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e atuar em pequenas cirurgias, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental.

Motorista Socorrista – Condutor de Ambulância (1 vaga): Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.

As lotações serão nos municípios de Nova Aurora, Três Barras, Cafelândia e Palotina Santa Tereza do Oeste. O salário oferecido será no valor de R$ 1.501,47, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de julho de 2020, presencialmente, na sede do Consamu, no Setor de Recursos Humanos, situada na Rua Uruguai, nº 283, Bairro Alto Alegre, em Cascavel/PR, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular/experiência e prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

