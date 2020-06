Processo seletivo Coordenadoria de Controle de Doenças SP 2020 abre 275 vagas – Notícias Concursos

Em São Paulo, a Coordenadoria de Controle de Doenças, via Secretaria de Estado da Saúde, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 275 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior para combate a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para cargos:

Auxiliar de Laboratório (24 vagas);

Oficial de Saúde (33 vagas);

Técnico de Laboratório (29 vagas);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Farmacêutico (13 vagas);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Biologista (61 vagas);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Físico (1 vaga);

Médico I – Vigilância em Saúde (50 vagas);

Enfermeiro (64 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 2.742,75, por carga horária de 20 e 30 horas semanais. Não haverá taxa de inscrição.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 até o dia 14 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Zambini.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de títulos (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: – Fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde; – Participar da equipe para decisão sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos; – Fornecer informações atualizadas sobre a ocorrência das doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida, em especial sobre a ocorrência de COVID-19 no estado de São Paulo; – Coletar, processar, analisar e interpretar dados; – Recomendar medidas de prevenção e controle apropriadas; – Promover ações de prevenção e controle indicadas; – Avaliar eficácia e efetividade das medidas adotadas; – Divulgar informações pertinentes á área de atuação; – Capacitar, supervisionar e orientar as ações de vigilância em saúde dos níveis regionais e municipais; entre outras funções.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO: Executar testes e exames diferenciados e específicos para atender à demanda analítica ou diagnóstica, incluindo aqueles relacionados ao COVID-19; – Organizar o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental; – Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; – Executar trabalhos auxiliares diferenciados em apoio às atividades de rotina e pesquisa, incluindo aquelas relacionadas ao enfrentamento da COVID-19; – Manipular soluções químicas, preparar materiais, soluções, reagentes, meios de culturas e substâncias diversas para uso laboratorial com conhecimentos de Biossegurança, de Boas Práticas de Laboratório e das Normas ABNT NBR ISO IEC 17.025 de 2005 e ABNT NBR NM ISO 15.189 de 2008; – Organizar insumos, equipamentos, instrumentos e materiais diversos da área laboratorial; entre outras funções.

OFICIAL DE SAÚDE: Executar serviços de apoio nos diversos setores da Unidade de trabalho pertencente à Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD (Centro de Vigilância Sanitária, Centro de Vigilância Epidemiológica, Instituto Adolfo Lutz, Centro de Referência e Treinamento – DST/AIDS e Instituto Pasteur, Grupos e Subgrupos em diversos municípios do Estado de São Paulo): – Providenciar/preparar processos, documentos e papéis diversos como: ofício, cartas, memorandos, circulares, informações, despachos, declarações, certidões, relatórios, planilhas e demais expedientes administrativos; entre outras funções.

MÉDICO I PARA ATUAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Integrar equipes multidisciplinares de vigilância em saúde, participando das atividades de diagnóstico, planejamento e avaliação das ações individuais e coletivas; – Participar da equipe técnica que implementa o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dentro do campo profissional do Médico, compreendendo; – Participar da proteção e recuperação da saúde da população; – Apoiar os municípios no fortalecimento da gestão das vigilâncias; – Apoiar os municípios nas investigações epidemiológicas de casos notificados, surtos e óbitos, conforme normatização federal e estadual; – Executar ações de vigilância epidemiológica de forma complementar a atuação dos municípios; entre outras funções.

ENFERMEIRO: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, implantar, executar e avaliar as atividades de Vigilância em Saúde nos diversos procedimentos da área de Enfermagem, em conformidade com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem; – Exercer funções assistenciais, de ensino, de assessoria, administrativas e de pesquisa nas instituições de saúde e na comunidade, que resultem no desenvolvimento da tecnologia apropriada à assistência de saúde da rede SUS; entre outras funções.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório, em especial em áreas associadas ao enfrentamento do COVID-19, de acordo com as especialidades, conforme segue: – Preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios; – Analisar amostras de insumos e matérias-primas; – Limpar mesas e bancadas de laboratório; – Limpar e esterilizar instrumentos, aparelhos e utensílios de laboratório; – Organizar o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental; – Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; entre outras funções.

AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FÍSICO): Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, implantar, executar e avaliar ações no campo da Vigilância em Saúde com ênfase no combate a COVID-19; – Integrar equipes multidisciplinares de Vigilância Sanitária visando análise do cumprimento da legislação sanitária e avaliação dos riscos à saúde, inerentes a radiações ionizantes e não ionizantes; – Participar no planejamento, execução e avaliação da programação da Vigilância Sanitária dentro da área de Física; – Desenvolver atividades educativas de promoção da saúde na área de Vigilância Sanitária; – Participar no diagnóstico de saúde para o planejamento e organização das ações de Vigilância Sanitária visando detecção de riscos sanitários e propostas de medidas que eliminem, previnam e minimizem estes riscos.

AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FARMACÊUTICO): Abrir e elaborar processo de inutilização de medicamentos vencidos quando necessário; – Colaborar com os demais membros da equipe facilitando o desempenho das atividades e mantendo boa integração; – Colaborar e realizar projetos e trabalhos científicos; – Colaborar na elaboração de escalas de serviço, férias e licença prêmio; – Compor equipe multidisciplinar; – Contribuir no processo de avaliação dos servidores da Instituição; – Controlar o estoque levando em consideração a validade dos medicamentos, colocando-os à disposição quando necessário, evitando assim perdas; – Coordenar tecnicamente as ações relacionadas à padronização, programação, aquisição de medicamentos/insumos, buscando a qualidade e a otimização da terapia medicamentosa. – Cumprir as escalas de serviço pré-fixadas; – Cumprir as ordens de serviços, rotinas e regulamentos da Instituição e do setor afins; entre outras funções.

